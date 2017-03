Många pappor i länet betalar inte underhåll till sina barn

Det visar ny statistik som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

I Västernorrlands län var det omkring 400 kvinnor som var bidragsskyldiga. Antalet män var förra året över 2 000 stycken. Det innebär att de av någon anledning inte betalar underhållsbidrag för sina barn.

Då får istället boföräldern underhållsstöd från Försäkringskassan - pengar som den förälder som inte bor med barnet blir tvungen att betala in till Försäkringskassan om det finns ekonomisk förmåga.

Sedan april 2016 gäller nya regler som innebär att om betalningarna till Försäkringskassan har fungerat i sex månader, ska föräldrarna själva komma överens om underhållet utan Försäkringskassan som mellanhand.

– Vi började handlägga utifrån de nya reglerna under november månad, så det är för tidigt att redan nu göra en summering av vilka effekter lagändringen totalt sett har haft. Bilden just nu är att det är få omprövningar inom underhållsstöd som beror just på den nya lagstiftningen, säger Jenny Cederborg, enhetschef på Försäkringskassan, till nyhetsbyrån Siren.

FLER NYHETER:

► Så många togs under polisens extra trafikkontroller: "Vi ser en tydlig trend"

► För Plus-kunder: Polis sågar positiv brottsrapport: "Siffrorna är dopade – vi ägnar oss åt pinnjakt"

► Sport: Rekordpublik i slutspelsmatchen mellan Timrå och Modo: "Det är fantastiskt"

► För Plus-kunder: Sjukskrivne Peter får ingen ersättning: "Fruktansvärt att känna sig ifrågasatt"