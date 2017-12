Stämningsfull julmusik i Vibyggerå kyrka

För tjugofemte året bjöd kantor Magnus Skoglund med körer på julmusik i Vibyggerå kyrka. Nära trehundra personer hade samlats. I år deltog Ullånger/Vibyggeråkören, Ungdomskören och kören Sotto Voce. De var mer än fyrtio sångare tillsammans.

Man började med att från läktaren sjunga ”Bereden väg för Herren” och ”Advent”. Med dessa två sånger fick man församlingen att känna verklig advents- och julstämning. Från läktaren sjöng också Therese Åkerlund och Marianne Skoglund ”Pie Jesu”.

Under den följande psalmsången gick så körerna fram till koret för att sjunga resten av julmusiken därifrån. Den började med att Julie Näslund-Nordlöf från ungdomskören sjöng en egenkomponerad sång ”Everyone is welcome here”. Hon ackompanjerade själv på gitarr. Det blev spontana applåder från åhörarna. Man fortsatte sedan med flera sånger innan det blev dags för komminister Mats Hallin.

Mats började med att hälsa den nye kyrkoherden i Kramfors storpastorat Sven Alberius välkommen till pastoratet och till Vibyggerå. Kramfors storpastorat som omfattar Kramfors kommun blir delat i tre delar, där Vibyggerå församling kommer att tillhöra Höga Kustendelen.

Efter andakten fortsatte julmusiken. Det var ett mycket omväxlande program. Där blandades gamla välkända julsånger som ”O helga natt ” – där Magnus Skoglund var solist - och ”Gläns över sjö och strand” med sånger av modernare snitt som t ex ”I den mörka vintern” och ”Välkommen hem”. I vissa sånger var det bara ungdomskören, i vissa bara Sotte Voce och i vissa sjöng alla körerna med. Det blev verkligen ett brett utbud.

Innan de två sista sångerna ledde den nye kyrkoherden oss i ”Vår fader” och delade välsignelsen med oss.

Efter sista sången ”Kristus är kommen” blev det ”standing ovation” från åhörarna. Vi som var där ångrade definitivt inte att vi tillbringat en kväll, där vi både underhållits med skön sång och blivit påminda om julens budskap.

Men - för andra gången den här veckan blev man medveten om att belysningen inte är bra framme i koret, när det sker aktiviteter där. Sångarna syntes mest som silhuetter, och det var svårt att få bra bilder. Vi får hoppas att man har kommit på en bra lösning, innan nästa gång det blir aktiviteter från koret.

Karl-Anders Nordström