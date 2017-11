Misshandlad kvinna tvingades säga upp sin lägenhet – Hyresgästföreningens jurist: "Aldrig varit med om något så brutalt"

Kvinnan i 30-årsåldern flyttar till Kramfors kommun när hon ska in på ett behandlingshem, vi kan kalla henne "Eva". Hon gör ingen hemlighet av att hennes liv har varit struligt och kantat av många svåra upplevelser.

Via personalen på behandlingshemmet får hon kontakt med hyresvärden i början av 2016 och skriver på ett kontrakt.

Den dåvarande mannen till Eva flyttar också in. Hon berättar om en vardag där maken blir allt mer aggressiv och kontrollerande. Ett år senare har kvinnan fått nog och söker om skilsmässa. Han är inte längre välkommen dit.

– Jag måste vara skötsam och stark för barnens skull, säger hon.

Under försommaren går allt bra för Eva. Men en dag i juli dyker exmannen upp igen. Stämningen blir hotfull och framför ögonen på skräckslagna barnfamiljer går han till attack. Hon blir misshandlad utanför sitt hem, mitt på ljusa dagen, i full offentlighet. Händelsen polisanmäls.

Efter en kort stund kommer hyresvärden till platsen. Han har hört att det har varit bråk och skadegörelse på adressen och säger till Eva att hon ska därifrån. Nästa dag överlämnar han en uppsägning som hon måste skriva under. Innan 1 november ska hon vara ute ur lägenheten.

Efter detta kommer hyresvärden och hans familj ofta till lägenheten. Oinbjudna går de ofta ut och in med egen nyckel, säger hon. En dag öppnar någon dörren in till badet när hon står och duschar, men kulmen nås när hyresvärden och hans fru kommer in i lägenheten på hennes födelsedag i september. Hon berättar att de filmar och tar bilder av gästerna.

– Det var otroligt obehagligt och kränkande för alla, säger hon.

Dagen efter sin födelsedag vaknar hon av att hyresvärden står inne i hennes rum och skriker att hon ska ut ur hans hus. Då ringer hon till Hyresgästföreningen.

Där är det Johan Hermansson, juridiska enheten region norrland i Sundsvall som får ärendet och han reagerar direkt.

– Detta är ett extremt tillfälle, en kvinna som blir misshandlad och så uppsagd dels på grund av det. Under mina år som jurist i Hyresgästföreningen har jag aldrig varit med om något så brutalt, säger han.

Hermansson berättar att det tyvärr är ganska vanligt med konflikter mellan hyresgäster och hyresvärdar och att det oftast beror på okunskap kring tolkning av hyreslagen.

– Här menar jag att hyresvärden har tagit lagen i sina egna händer, säger Johan Hermansson.

En morgon i slutet av oktober ringer Eva till Johan och berättar att hon vaknat av att det är ovanligt kallt i lägenheten. När hon kommer ned i hallen upptäcker hon att hela ytterdörren är bortmonterad. Hon har också fått både el och vatten avslaget.

Johan Hermansson har haft kontakt med hyresvärden flera gånger och är förvånad över hur lite han har lyssnat på honom.

– Hyresgästens besittningsrätt har inte blivit prövad av hyresnämnden än, då kan man inte bara byta lås, ta bort dörrar eller stänga av ström eller vatten på egenhand. Det är bara myndigheter som har lov att verkställa en vräkning, säger Hermansson.

– Det är inte det att jag inte vill flytta härifrån, jag har ställt mig i bostadskö. Men det tar tid och jag vill flytta på mitt sätt och i min takt, säger Eva.

När vi kontaktar hyresvärden säger han att det handlar om oegentligheter och att hyresgästen blev uppsagd för att hon har misskött sig. Han förnekar alla anklagelser från kvinnan och säger att han aldrig använt egen nyckel för att ta sig in i hennes lägenhet oanmäld.

Har du monterat bort ytterdörren eller fraktat bort saker?

– Nej absolut inte, detta är bara påståenden från hennes sida och Hyresgästföreningens jurist tror på allt hon säger. Vi var naiva som gav henne denna chansen att få ordning på sitt liv. Nu lever hela orten i skräck på grund av henne och hennes vänner, vi är helt förtvivlade, avslutar han.

FAKTA:

► Hyreslagen. Är ett informellt men vedertaget namn för 12 kapitlet jordabalken (JB) (1970:994) i den svenska lagen. Hyreslagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den som hyr.

► Privatuthyrningslagen. Gäller när någon upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Det ska handla om en lägenhet som den som hyr ut äger direkt eller indirekt, till exempel en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

►Besittningsrätt. En bostadshyresgäst åtnjuter ett direkt besittningsskydd enligt 46 § hyreslagen, vilket innebär att hyresgästen nästan alltid har rätt till förlängning av hyresavtalet när det sagts upp.

En bostadshyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgör hyresnämnden tvisten.

Hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten under den tid som nämnden prövar ärendet. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen.

Källor: Wikipedia, Hyresnämnden

