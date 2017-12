Glada julklappen från hälsocentralen i Nyland: "Vi kommer att ha öppet hela sommaren 2018"

"God Jul önskar vi alla våra patienter! Vår klapp till Er är att vi kommer ha öppet i Nyland hela sommaren 2018!"

Det meddelandet skickade hälsocentralen i Nyland ut under julaftonsmorgonen. Och att döma av antalet tummen upp på inlägget är det många som gillar nyheten.

"Fantastiska nyheter", "Sagolikt, äntligen", och "Fantastiskt skönt att slippa detta strul med läkarna i Kramfors..." är några av kommentarerna.

För under ett antal år har hälsocentralen packat ihop verksamheten under sommarmånaderna och patienter har fått bege sig just till Kramfors för sina vårdbesök. Något som allmänheten i sommar alltså kommer att slippa.

Hälsocentralen har under flera år haft svårt att rekrytera läkare och haft stort behov av stafetter. Kanske kan den nöten vara något att knäcka till nästa jul – i alla fall finns önskan med på allmänhetens lista.

"Nu är drömmen då bara att det skulle gå att få några fasta bra läkare på heltid i Nyland", skriver en person på hälsocentralens julaftonsklapp.

