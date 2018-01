JUST NU: Elfel på Örnsköldsviks centralstation sätter stopp för tågtrafiken – vi sänder live

LIVE-TV: Vi sänder live från Örnsköldsviks centralstation ca 8.30

Redan från klockan 04.00 uppstod störningar i tågtrafiken för Norrtåg. På sin hemsida meddelar dem att tåget som skulle åkt från Umeå 04.38 till Sundsvall ersattes med buss.

Tågtrafiken fortsätter att ställa till det för sina passagerare under hela dagen och framåt kvällen med inställda tåg där bussar ersätter den aktuella sträckan.

Även tåg mellan Sundsvall och Östersund drabbas under dagen av störningar.

Orsaken till de inställda tågen är att det uppstått ett problem med strömförsörjningen på sträckan mellan Örnsköldsvik och Gålnäs, enligt Trafikverket. Andra tåg än Norrtågen kan påverkas av elfelet och Trafikverket hänvisar drabbade resenärer att kontakta sitt tågbolag för mer information.

Ett urval av morgonens ändringar i Norrtågs tågtrafik:

► Tåg 7405 klockan 06:38, startstation Umeå C, slutstation Sundsvall C. Berörd sträcka: Härnösand C – Sundsvall C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7406 klockan 08:01, startstation Sundsvall C, slutstation Umeå C. Berörd sträcka: Sundsvall C – Härnösand C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7507 klockan 09:14, startstation Östersund V, slutstation Sundsvall C. Berörd sträcka: Östersund V – Sundsvall C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7441 klockan 20:14, startstation Umeå C, slutstation Örnsköldsvik C. Berörd sträcka: Umeå C – Örnksköldsvik C. Buss ersätter berörd sträcka.

Källa: Norrtag.se

