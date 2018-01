Järven en doldis och dålig jägare: "Finns betydligt fler järvar i Västernorrland än vi trott"

Järven hör också till de rovdjur som kan vara svårast att inventera.

– En föryngring av järv räknas som säker om minst en unge eller spår av en unge hittas nära en lya, säger rovdjurshandläggaren Lars Wiklund.

På senare år har länsstyrelsen också använt sig av så kallade viltkameror på platser där man misstänker att det finns järvlyor. Och förra vintern fångades den första järvungen någonsin på film av just en sådan kamera.

– Men det är fortfarande svårt att hitta lyor och föryngringar så på sikt hoppas vi kunna använda DNA från revirmarkeringar.

Under förra vinterns inventeringar hittades två säkra föryngringar av järv, mot ingen föryngring säsongen innan.

– I Medelpad vet vi sedan tidigare att järvar brukar föryngra sig. Men föryngringen i Viksjö, nära Laxsjön, dokumenterades sent på året. Detta tack vare en privatperson som plötsligt kunde fotografera tre järvungar på en skogsväg. Något extremt ovanligt.

För Plus-kunder: Det finns långt fler björnar än forskarna anade: "Det beror på allt fler björnhonor"

Men ser man till de spårkartor som finns och koncentrationen av observationer är det lätt att tro att det finns fler honor som fött ungar.

Precis som när det gäller lodjur räknas varje föryngring som drygt sex lodjur. Dessutom ska man se till ett genomsnitt räknat tre år bakåt i tiden.

– Det betyder att vi då enligt reglerna har 8 järvar i Västernorrland, men min bedömning är ändå att vi nog egentligen kan har 30–35 djur i länet, säger Lars Wiklund.

Läs mer: Järvarna har också problem med inavel

I normalläget är järvarna ganska dåliga jägare. I extrema fall med djupsnö kan det hända att de slår renar, men oftast är järven snarast en asätare som till stor del lever på kadaver andra rovdjur lämnat efter sig. Speciellt vintertid.

Det är inte ovanligt att järven dessutom kan överta lodjurens byte för lodjuren drar sig då undan.

– I länets södra delar lever järvarna till stor del på slaktrester från älgjakten, säger Lars Wiklund.

För Plus-kunder: Vargen – ett älskat och hatat rovdjur: "Normalt fungerar det inte med varg i renbetesområdet"

Fakta/Järv

Latinskt namn: Gulo gulo

Storlek: 70 - 85 cm lång och en 15 - 25 cm lång svans. Den är vårt största mårddjur och väger 8-18 kg.

Utseende: Järven påminner om en stor, brun, busksvansad grävling. Pälsen är ljusbrun till svartbrun, med ett ljusare brunt band längs varje sida och en ljus teckning i ansiktet.

Familj: Art i familjen mårddjur (Mustelidae). Järven är Skandinaviens största mårddjur.

Utbredning: Runt hela det norra halvklotet, inklusive Alaska och Canada. Både på tundran och i norra delen av skogsbältet. I Sverige mest i norra delen av landet men den sprider sig söderut ner i skogslandet utanför renskötselområdet.

Fortplantning: Parningstiden infaller under april-augusti. Honan föder 1-4 ungar i en lya, i en snödriva eller bland klippblock i februari/mars året därpå.

Föda: Under sommaren livnär järven sig främst på mindre däggdjur, fåglar samt en del vegetabilier. Under vinter främst av renar som den själv eller någon annan dödat. Att de äter as har medfört att de ibland kallas "Nordens hyena".

Källa: Rovdjurscentret De 5 stora