Isarna kan bli lömska när våren gör entré – Issäkerhetsrådet varnar

När vintern går över till vår och solen står högre och värmer mer vill Issäkerhetsrådet varna personer utan god isvana för att gå ut på isarna.

Under vintern när solen står lägre på himlen reflekteras det mesta av energin bort och påverkar inte isarna lika mycket.

I mitten på mars ökar solens instrålning och dagstemperaturen stiger. Det kan göra att isarna blir mer lömska och trots isens tjocklek kan de snabbt bli till en massa som inte är bärande.

Issäkerhetsrådet uppmanar därför alla som inte har mycket god isvana att inte gå ut på vår-isarna.

Om du själv går igenom isen:

► Vänd dig tillbaka från där du kom! Där finns is som bär.

► Ta det lugnt. Det kan kännas mycket obehaglig att hamna i kallt vatten, men du klarar många minuter i vattnet innan kylan minskar din förmåga att agera.

► Ta fram isdubbarna och behåll handskarna på. Arbeta metodisk tillbaka till stabil is. Har du kommit långt ut på svag is, kan du behöva bryta is en bit innan du når stabil is.

► Kryp och åla långt upp på bärig is innan du reser dig.

► Är hjälp på väg, ligg still för att spara krafter och värme.

Källa: Issäkerhet.se

