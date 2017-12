Höga kusten kan ta hem Stora Turismpriset – se filmen som gav en finalplats

TV: Se nomineringsfilmen som tog Höga kusten till finalen.

Stora Turismpriset är en nationell tävling som ska synliggöra föredömliga insatser som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

I över 20 år har Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delat ut priset. Syftet är att höja kunskapen om besöksnäringen och uppmärksamma de som arbetar inom branschen.

Varje landsting har fått nominera en kandidat och från Västernorrland röstades Höga kusten fram.

– Vi har många kreativa entreprenörer som vill utvecklas och som tillsammans skapar tillväxt i vår region, säger Mia Karlsson, vd på Höga kusten Turism AB.

På plats under prisutdelningen finns representanter från både Höga kusten destinationsutveckling och Höga kusten turism.

Bland de övriga 16 nominerade finns turismgiganter som Gekås AB och Icehotel 365.

– Detta visar att destinationens satsningar uppskattas av många och att man känner att vårat gemensamma arbete gör skillnad, säger Peter Holmqvist.

Prisutdelning sker på hotell At Six i Stockholm under torsdagen och förutom äran får vinnaren även 100 000 kronor.

Förra året var Höga kustens friluftsby som drivs av Jerry Engström nominerad men fick se sig slagen av Gotlands museum.

De nominerade till Stora Turismpriset 2017:

► Icehotel 365

► Hotell Lappland

► Snötåget/Inlandsbanan

► Höga kusten

► Sun Dance Ranch

► de Wilde Outdoor

► Sågarbo Herrgård stugutyrning

► Artipelag

► Musselbaren

► Svenska kulturpärlor

► Gotland Sports Academy

► Isabergs Mountain Resort

► Gekås AB

► Sjöstugans Camping i Älmhult

► Hotell Hulingen

► Dragsö Bad & Camping

► Skåneleden