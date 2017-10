Två döda uttrar hittades längs vägar i Ångermanland: "Det händer inte ofta"

Under torsdagskvällen har det lämnats in två döda uttrar till polisen som har hittats längs vägkanten på två olika ställen i Ångermanland inom loppet av en halvtimme.

– Någon gång har jag hört att vi har fått in någon utter. Men det händer inte ofta, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisen.