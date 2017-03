Polisen satsar på utredning av sexualbrott mot barn: "Lite av ett svart hål"

Läs mer: Lärare i Härnösand dömd till fem års fängelse för våldtäkt mot barn

Att lösa sexualbrott är ofta svårt och kräver mycket tid. Ofta är det stora mängder data som ska granskas och bedömas.

– Det finns olika vägar att utredaden här typen av brott. Flera ärenden som vi har i dag, bland annat i Västernorrland, de kommer faktiskt genom olika nationella insatser bland annatgenom Interpol. Där man går in i vissa typer av databaser och ser vilka somhanterar olika typer av material och på så vis kan man identifiera gärningsmän.Det vanligaste är att vi kan lyckas identifiera gärningsman och kanske kunna islutänden få dem lagförda för barnpornografibrott, men det är inte helt vanligtatt vi lyckas få tag i målsägande som vi lyckligtvis har fått i det här fallet i Härnösand, säger Martin Södervall, gruppchef för brott i nära relationer vid polisen i Västernorrland.

I de fall som gäller barnpornografibrott och andra sexualbrott mot barn kommer ärendena in på flera olika sätt till polisen.

– Normalt föranleds det av någon form av insats där man hämtar datorer, telefoner och all form av lagringsmedia hos den misstänkta gärningsmannen och därefter går vi genom materialet för att kunna identifiera vad som är brottsligt och inte. Sen har vi särskilt utbildade granskare som går genom bilderna och dokumentar vilka bilder och vilken nivå man anser att bilden är på – om det sexuella övergreppet på bilden eller filmen är ett grovt brott eller om det är av normalgraden. Det ären ganska komplicerad utredningsväg. Man får lösa det på olika sätt beroende på vilket sätt ärendet kommer in och på vilket sätt ärendet tar vägen under utredningens gång, säger Martin Södervall.

Polisen satsar nu på att försöka lösa den här typen av brott mer skyndsamt.

– I dag tar ett sådant här ärende väldigt, väldigt lång tid. Det kan vara flera hundratusen bilder som ska granskas i ett enskilt ärende, så det är lite på gång och vi hoppas att det kommer att bli lite bättring både när det gäller identifieringsbiten och skyndsamheten i ärendena.

Men satsar ni mer nu på att lösa den här typen av brott än tidigare?

– Ja, det här har varit lite av ett svart hål för polisen. Vi har varit ganska dåliga på att identifiera målsägande och försöka utreda vart själva övergreppen har skett någonstans föratt kunna stoppa dem. Det har mer handlat om att räkna bilder och försöka få fast den som innehar bilden. Nu försöker vi mer och mer att komma till den här situationen som hänt i Härnösand där man har lyckats att identifiera målsägande. Vad gäller att räkna bilder och gå genom ärendena så får även de en utbildning nu för att de ska försöka se om det finns möjlighet att identifiera målsägande och brottplatser.

Ser du någon trend i den här typen av brott?

– Det är svårt att säga om det ökar. Vi har större möjligheter i dag att kunna identifiera och hitta på den här typen av brott. Vi vet att det pågår hela tiden, vi vet att det pågår överallt inom alla olika samhällsklasser och på olika platser, både på små orter och i stora städer. Det är tyvärr utbrett och det är något som man måste satsa på, säger Martin Södervall.

