Pensionär från Härnösand vann miljonvinst på Lotto: "Det kan man kalla flax"

Lottoraden hade lämnats in på OKQ8 i Älandsbro och Svenska spel kunde under nyårsdagen ringa upp storvinnaren, som vill vara anonym. Under dagen har det skickats ut ett pressmeddelande om vinsten på närmare 6,5 miljoner kronor.

– Det kan man kalla flax, sa mannen när Svenska Spels vinnarjour ringde upp för att gratulera på nyårsdagen.

Till Svenska spel ska mannen ha berättat att han spelat på samma rader i omkring 20 år och att han tidigare vunnit större belopp med dem. Han ska ha rättat sin lottorad under nyårsdagsmorgonen och upptäckt att han vunnit 6 456 673 kronor.

I pressmeddelandet uppger Svenska spel att mannen redan hunnit fundera på vad han ska göra med pengarna.

– Vi har barn och barnbarn, och första tanken är förstås att de ska få ett tillskott, uppger mannen i pressmeddelandet.

