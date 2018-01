Påverkad man stökade runt på hotell – stoppades i bil på E4

Vid 02.15-tiden under natten fick polisen in larm från personal på First Hotell Stadt i Härnösand.

– En berusad man hade varit inne på hotellet och stökat, sedan försvann hann i en bil, säger Björn Pettersson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Polisen letade efter den aktuella bilen och efter drygt tjugo minuter anträffades mannen.

– Han stoppades i en bil på E4 vid Fröland, säger Björn Pettersson.

Vid kontroll lämnade mannen ett positiv utandningsprov och han fick därför följa med till polisstationen för kroppsbesiktning. Han är nu misstänkt för rattfylleri.