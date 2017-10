Lions Härnösand skänker 100 000 kronor till cancerforskningen

Mottagare var professor Professor Roger Henriksson vid regionsjukhuset i Umeå. Han är ordförande i Lions cancerforskningafond.

– Det är pengar som vi samlar in från vår årliga goltävling. Under årens lopp har vi totalt fått in 1 450 000 kronor som vi skänkt till fonden i Umeå, berättar Svante Hamber, president i Lions Härnösand.

Pengarna går till forskning och inköp av teknisk utrutning, men även för att patienterna som vistas på vårdhotellet Björken ska ha det bra före och efter behandlingen

Intäkterna från sommarens goltävling kommer från anmälningsavgifter, sponsring från företag i Härnösand och ett lotteri.