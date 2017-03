Joels hyra höjdes med tusentals kronor – nu ska fastighetsägarens agerande utredas

Det mesta var i stort sett klart med lägenheten som Joel skulle få hyra. Men när hans mamma berättade att Joel har downs syndrom chockhöjdes hyran med 3 500 kronor. Anledningen som uppgavs var slitageavgift för diverse hjälpmedel, som Joel inte ens har. Joels mamma, Anna Axberg från Härnösand, blev både arg och ledsen.

Hon lämnade in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO – som nu beslutat att inleda en utredning. När utredningen är klar kommer DO att ta ställning till om Joel blivit diskriminerad eller inte.

Som ett första steg i utredningen ska hyresvärden bland annat besvara följande frågor:

► Vad har ni för inställning till anmälan?

► Vika rutiner och villkor gäller vid uthyrning?

► Är det riktigt att ni tar ut slitagetillägg?

FAKTA/DET HÄR ÄR DISKRIMINERING

Lagens definition av diskriminering – En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO), som är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

