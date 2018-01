Från kaos till ordning – övervakningskameror en del av lösningen för skolan: "Har blivit mycket lugnare"

Idag råder det ett lugn på skolan. Under hösten har det varit "krigstillstånd", som en lärare beskriver situationen.

Redan vid entrén blir jag påmind om att något har hänt. En varningsskylt med texten övervakningskameror. De finns på alla ytterdörrar på skolan.

– Det har blivit mycket lugnare. Brandlarmet har inte gått en enda gång, säger eleven Oscar Brundin i årskurs 8.

Ulla Nyström Theander tackade först nej till jobbet då den ordinarie rektorn valde att kliva av i slutet av juli. Efter lite betänketid valde hon att ta ja, men med tydliga krav på hur verksamheten ska skötas.

Den rektor som klev av hade redan varit med och bestämt att Liza Kristoffersson skulle arbeta som biträdande skolledare. Båda arbetade tidigare på Murbergsskolan. Ulla som rektor och Liza som förstelärare och arbetslagledare.

När vi träffar Ulla och Liza beskriver de höstterminen som ett enda stort kaos. Åtta skolar samlades till en. Två högstadieskolor med helt olika kulturer slogs samman.

– Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 48 år inom skolan, säger Ulla Nyström Theander.

Skolstarten för den helt nya högstadieskolan har varit problemtyngd. Mängder av inbrott, slagsmål, samt hot och kränkningar har förekommit i framförallt skolkorridorerna. Brandlarmet har ljudit ett flertal gånger.

Huvudskyddsombudet gjorde en paragraf 6:6 A-anmälan till Arbetsmiljöverket. Och rektorn själv anmäldes av en lärare till diskrimineringsombudsmannen, DO. Hon blev nyligen helt friad från anklagelserna.

Under hösten har det installerats inbrottslarm, datorerna har stöldmärkts med DNA-teknik och periodvis har väktare varit på plats.

– Hösten har varit jättejobbig med två gäng som ställer till med problem. Mitt under en lektion kunde klassdörren öppnas och en helt okänd elev knuffas in. Föremål har kastats in under lektionstid. Det har också varit slagsmål i korridorerna, säger en elev i årskurs 9 som vill vara anonym.

Det går att hitta förklaringar, enligt Ulla Nyström Theander.

– Vi jobbar hårt mot den gruppen elever som kanske saknar trygghet hemifrån och betecknas som bråkiga, fortsätter Ulla Nyström Theander.

– Räddningstjänsten har varit här och förklarat vad som händer när brandlarmet går, att de måste rycka ut till skolan först och att det kan drabba andra larm som blir nedprioriterad. Vi har också haft bra stöd från kommunens fältassistenter.

Skolledningen har sökt bidrag till en multiarena från Boverket. Detta är ett stöd som kan ansökas för utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

– Under vårterminen får några elever individuell undervisning, anpassad med övrig undervisning. Detta har varit ett erbjudande som elever och vårdnadshavare tackat ja till.

– Det handlar om bland annat idrott och mer rörelse vilket gagnar undervisningen i de teoretiska ämnena Vi har förstärkt med två extra tjänster som fritidsledare och ser positiva resultat, säger Ulla Nyström Theander som är specialpedagog i grunden.

Den 1 februari är nya rektorn, Sara Matsson på plats. I månadsskiftet lämnar Ulla Nyström Theander jobbet som rektor, ett uppdrag som hon känner sig nöjd med.

– Kolleger kommer med kommenterar; Ulla, helt otroligt att du orkar. Personligen känner jag att vi är påväg att nå målet med att skapa en bra skola för elever och personal, säger Ulla Nyström Theander, 67 år, som framöver ska jobba med sitt specialområde innan pensioneringen.

– Det värsta jag vet är när man ställer diagnoser på elever så fort det är frågan om att en elev har någon form av skolsvårigheter. Med rätt stöd går det ofta bra för den här gruppen så att de kan gå vidare i livet. Det är en uppgift jag brinner för. Därmed har jag inte sagt att för en del elever kan en diagnos vara till hjälp.

Hon tycker att skolledningen har haft en bra dialog med facken. Nu väntar beskedet från skolinspektionens besök.

– Jag blir glad när när tjejer och killar med stolthet gå i korridorerna och inte längre vara rädda. Bevakningskamerorna som jag ville ha installerad redan i början av höstterminen har gett resultat. Den dag vi kan ta bort kamerorna har vi nått vårt mål. Men dit har vi inte nått, slutar Ulla Nyström Theander.

Det är inte aktuellt att installera bevakningskameror på andra skolor i Härnösand.

– Vi ser kontinuerligt över behovet för alla våra skolor för olika säkerhetslösningar, konstaterar Mikael Gjersvold, säkerhetschef i Härnösands kommun.

– Vi ser att kamerorna haft positiv inverkan i kombinationen med flera andra åtgärder. Nu kan samtliga elever sätta fokus på skolarbetet.

