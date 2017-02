Efter inbrottsvågen hos Tremans – två anhållna

Två män i 20-årsåldern sitter anhölls under onsdagsmorgonen misstänkta för inbrott och stöld på klädbutiken Tremans i Härnösand. De båda männen är kända av polisen sedan tidigare, men det är oklart om de kan bindas till samtliga fem inbrott som skett i butiken.

– Att man har använt sig av liknande tillvägagångssätt när man gjort inbrotten tyder på att inbrotten kanske hänger ihop, säger Jörgen Bohman, förundersökningsledare vid polisen i Härnösand.

Vid samtliga inbrott har man tagit in i butiken genom att krossa ett skyltfönster genom att slå sönder det eller kasta in i en sten. Eftersom inbrotten skett i närliggande tid har man heller inte hunnit sätta dit en ny glasruta utanbara skyddstäckt och klistrat fast en skyddglasruta, vilket gjort det enklare att ta sig in i den larmade butiken.

– Sedan har de plockat på sig allt de kan och sprungit därifrån, säger Jörgen Bohman.

Varor till ett okänt värde har försvunnit från butiken och det är främst dyra märkesjackor och tröjor som varit föremål för intresse. Ett 30-tal plagg ska ha stulits från butiken under onsdagsmorgonen och totalt har butiken blivit av med märkesplagg för flera hundra tusen kronor.

Polisen skriver på sin hemsida att de genom tips och iakttagelser under morgonen har påträffat en större mängd tillgripet gods på en plats i närheten av butiken. Männen har inte gjort några medgivanden.

