Bildextra: Snökaoset i Härnösand: "Det värsta jag varit med om"

Under förmiddagen följde vi i snökanonens spår och möttes direkt av höga snövallar och hård blåst. Centrum var öde på folk och i rådhuset pågick krismöte hur kommunen skulle tackla ovädret.

Det historiska beslutet att ställa in all busstrafik togs – sophämtningen avblåstes – och Hemabs alla elmontörer kallades in för att röja ledningsgator.

Den stora snöskottardagen var ett faktum och sällan har så många husägare kämpat med snön samtidigt.

För Plus-kunder: Hemvärnet kallas in – bandvagn tas ut för nödlägen: "Vi kan få hjälp på 15 minuter"

– Ett jäkla skitväder och du ska se plogvallarna som jag får, säger Bertil Lundqvist i en paus på Slåttervägen.

– Jag fyller 72 år idag och bättre present hade man önskat sig, säger Rolf Forsberg på Maratongatan.

– När jag titta ut genom fönstret i morse var det en lång bilkö på gatan. De hade kört fast på väg till jobbet, säger Birgitta Svanholm på Maratongatan.

Enligt uppgift var många skolbänkar tomma under tisdagen på grund av snökaoset och inställda skolskjutsar. Även på många arbetsplatser saknades personal då de mer eller mindre var insnöade.

Läs även: Kraftigt snöoväder väntas under torsdagen – så påverkas din kommun

För Plus-kunder: Därför slår snöstormen till så hårt mot länet – och då mattas det av: "Det är extremt"