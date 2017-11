Flera inställda bussturer i Ångermanland – stadstrafiken går som vanligt

På grund av ovädret är flera busslinjer i Ångermanland försenade eller inställda. Men än så länge ska stadsbussarna gå enligt tidtabell.

Liverapport: Följ vår rapportering om läget i trafiken här:

Under onsdagen varnade Din tur för att stadsbussarna i Örnsköldsvik skulle kunna komma att ställas in under torsdagen. Enligt Din turs hemsida ska stadsbussarna gå enligt tidtabell under morgonen.

För Plus-kunder: Risk för väderkaos – alla bussar i Ö-viks stadstrafik kan ställas in: "Jättetungt beslut att fatta"

Trafikläget i Örnsköldsvik:

En tur på linje 43 blev försenad och en tur på linje 438 och 417 har ställts in på grund av halka.

Trafikläget i Kramfors:

I det mindre vägnätet förekommer störningar i trafiken. Några turer på linje 211 mellan Kramfors och Sollefteå har blivit inställda.

Trafikläget i Sollefteå:

Några turer på linje 211 mellan Kramfors och Sollefteå har blivit inställda.

Trafikläget i Härnösand:

Linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand är försenad på grund av väglaget.