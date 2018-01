En man omkom i den svåra olyckan på E4 – kvinna vårdas på IVA med allvarliga skador

Kvinnan vårdas på IVA för allvarliga skallskador. Ytterligare en man vårdas för måttliga skador. Strax före klockan 16 var vägen helt öppen för trafik igen.

Enligt räddningstjänsten så har lastbilen fått sladd och kommit över på motsatta körbana. Två personbilar fångades då av lastbilssläpet och den ena bilen klämdes fast under under lastbilen. I den fanns det två personer.

– Lastbilen har av någon anledning krockat med en personbil. Det blev stopp sedan kom en bil och körde in i lastbilen, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Fyra ambulanser och styrkor från räddningstjänsterna i Härnösand och Söråker jobbade på platsen.

Enligt Sundsvall sjukhus vårdas en kvinna på IVA för allvarliga skallskador efter den svåra olyckan på E4. En man vårdas också på sjukhuset för måttlig extremitetsskada.

Olyckan ska ha skett i södergående riktning ungefär en kilometer söder om avfarten till Åvike bruk. Under flera timmar var det totalstopp i trafiken, men enligt vittnen vi har varit i kontakt med började trafiken rulla etappvis vid lunch.

Vid 12.30-tiden meddelade polisen att de jobbar på platsen.

– Vi tar in vittnesuppgifter och hör inblandade i olyckan, säger Marcus Isacson, kommunikatör vid polisen och fortsätter:

– Lastbil och personbilar tas i beslag och det kommer att göras en teknisk undersökning först och främst på den här lastbilen.

Misstänker ni något brott?

– Det har jag inga uppgifter om. Det utreds vad som har hänt helt enkelt, säger han.

Uppgifter från förbipasserande läsare gör gällande att det är glashalt på platsen.

– Det snöar och yr. Man får inte stopp om man inte håller avstånd och rätt hastighet, så är det, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Också polisen går ut och varnar trafikanterna på hemsidan.

"Ett flertal trafikolyckor har inträffat i Västernorrland under gårdagen, och även under morgonen har ett antal olyckor av olika karaktär rapporterats in. Tänk på att anpassa hastigheten efter rådande väglag och hålla avståndet till framförvarande fordon."

Texten uppdateras.