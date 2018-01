Elvy Söderström om kritiken mot Norrtåg: "Jag känner starkt för de som pendlar"

TV: Se hela intervjun med Elvy Söderström.

Norrtåg har under vintern haft stora problem med inställda tåg och förseningar. Under tisdagen orsakade ett elfel problem på Örnsköldsviks stationen och även om det problemet fixade sig blev det inte bättre under onsdagen. Elvy Söderström (S) är ordförande på Norrtåg.

– Situationen är frustrerande och jag känner mycket starkt för de som pendlar. Kung Bore har inte varit nådig med oss och det finns flera faktorer som påverkat oss starkt den här vintern, berättade hon i vår livesändning.

Snö och blåst ställer till det för trafiken i länet – följ utvecklingen här

Stora problem med busstrafiken i länet – Din Tur varnar för förseningar och inställda turer