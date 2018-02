Efter det extrema snöovädret – så drabbas postutdelningen

Ett kraftigt snöoväder har slagit till mot hela länet under torsdagen. Något som påverkar många av samhällets funktioner. Kollektivtrafiken i länet har ställts in och tågen på sträckan mellan Sundsvall och Umeå har ställts in.

Ovädret är också något som påverkar postutdelningen, enligt PostNord.

– Enligt rapporten vi fick i morse angående Västernorrland så ska vi dela ut posten i den mån den går. Vi delar ut posten där vi kommer fram och där det snöröjs. Vi försöker få ut så mycket som möjligt, säger Maria Ibsén, pressansvarig på PostNord.

Vissa kommer alltså bli utan sin post.

– På vissa ställen går det helt enkelt inte för oss att komma fram, bland annat vid småvägar långt ut vid vissa byar. Det beror helt på snöröjningen, om man hinner få undan snön, säger Maria Ibsén.

Hon säger också att brevbärarna också har hela dagen på sig, så det kan hända att man får sin post senare när vägarna har hunnit plogas.