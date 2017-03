Syriska armén har återtagit Palmyra från Islamiska staten

IS tog över Palmyra från regeringsstyrkorna i en överraskningsattack i december förra året, efter att ha drivits ut från den antika staden åtta månader tidigare.

– Med stöd från de syriska och ryska flygvapnen, återtog enheter från våra väpnade styrkor staden Palmyra, säger en representant från den Syriska militären i ett uttalande, enligt al-Jazeera.

Armén avancerade in i Palmyra under torsdagen och pressade bort soldaterna i IS från området.

Enligt The Syrian Observatiry for human rights ska IS ha placerat ut minor och fällor på många ställen kring Palmyra, innan de slutligen drog tillbaks sina styrkor från staden.

Ryska stridsplan och helikoptrar ska enligt organisationen ha fortsatt att bomba strategiska mål i och runt staden.

Innan kriget i Syrien drabbade landet 2011 var Palmyra ett stort turistmål som lockade tiotusentals besökare varje år. Den antika staden finns med på UNESCO:s världsarvslista.

I den första vändan IS kontrollerade Palmyra, från maj 2015 till mars 2016, sprängde de sönder världsarvet Baalshamins tempel. Bel-templet förstördes också liksom andra delar av den unika ruinstaden.

Sent i januari i år kom uppgifter om att terrorsekten ödelaggt den välkända amfiteatern i staden.

Anledning till att terroristerna förstör de historiska byggnaderna är att de anser att monumenten går emot deras religiösa övertygelse.

Mer läsning:

► Terrorsekten IS har jämnat historiska byggnader med marken – se drönarbilderna på förödelsen

► Terrorsekten IS har förstört historisk amfiteater i Palmyra