Storbritanniens premiärminister Theresa May: "Brexit ska göra oss starkare"

Under tisdagen höll Theresa May tal inför den grupp i Storbritannien som ska förhandla med EU om landets utträde. Under talet var hon tydlig med att landet kommer att gå på den hårda linjen.

– Storbritannien lämnar EU. Mitt jobb är att få rätt uppgörelse för Storbritannien när vi gör det, sa hon under talet.

May sade att regeringen har en plan för Brexit och det finns en plan för skolan.

– Vi söker ett nytt och jämlikt partnerskap mellan ett självständigt och självstyrande globalt Storbritannien och våra vänner och allierade i EU.

Hård Brexit

Theresa May går på linjen som kallas för en hård Brexit. Landet kommer inte att ha en fot kvar i EU, utan ska lämna det helt.

– Vi vill inte ha en modell som redan används av andra länder. Vi kommer inte att hålla fast vid delar av medlemskapet när vi träder ur.

Theresa May säger att landet inte kommer söka medlemskap i den inre EU-marknaden - men att Storbritannien vill ha tillgång till den. Landet kommer att söka frihandelsavtal istället.

Storbritannien kan komma att fortsätta göra utbetalningar till EU efter Brexit, men det ska endast handla om relativt små summor.

– Dagarna då Storbritannien gav stora bidrag till EU kommer att vara över. Eftersom vi inte kommer att ingå i den inre marknaden kommer vi inte att bidra särskilt mycket till EU.

May uppger att hon hellre lämnar EU utan ett handelsavtal, än att godta ett dåligt.

Storbritanniens parlament ska få rösta om det slutgiltiga Brexitavtalet.

