Seger för Irak mot IS i Mosul

Segern kom 100 dagar efter att offensiven inletts mot IS i Mosul i oktober förra året, då hade staden varit i IS händer sedan juli 2014. Innan staden hamnade i IS händer hade de närmare två miljoner invånare, i dag uppskattas 100 000 invånare vara kvar i staden, skriver DN.

Inte oväntatRedan i går kunde styrkor på plats meddela att det var tio meter ifrån dem och de sista IS-männen. IS som då hade gjort ett sista försök i att försvara sig i den sönderbombade staden.

Premiärminister Haider al-Abadi anlände till Mosul under söndagseftermiddagen för att tacka trupperna, det irakiska folket samt för att utropa segern, enligt uppgifter till DN.

Insatserna kommer dock att fortsätta då det fortfarande finns risk för att IS-krigare kan ha gömt sig i de befriade delarna av staden.

Två hårda slagTerrorgruppen IS har fått två hårda nedslag på grund av dels fallet i Mosul samt det pågående anfallet mot Raqqa i Syrien. Vilket i sin tur har lett till att de blivit mer tillbakapressade i både Irak och Syrien de senaste månaderna, skriver DN.