Larm om trafikolycka i Docksta

Enligt larmet skulle det mestadels röra sig om dieselläckage från en av de bilar som uppgavsha varit inblandade.

Det är stopp i trafiken i norrgående riktning enligt uppgift från läsare.

Enligt information från Trafikverket ska två lastbilar vara stillastående i området.

– Det enda vi vet i nuläget är att det är totalstopp i norrgående riktning. Vi låter det vara osagt om hur många, men lastbilar är det iallafall som varit inblandade. De står så illa till att vi själva har svårt att ta oss fram, sade inre befäl Tomas Näsman vid räddningstjänsten.

Vid 11-tiden kan räddningstjänst meddela vad det är som hänt.

– Det är två stycken lastbilar som kört in i varandra. En av dessa är polskregistrerad. Polacken har alltså saktat in och stannat av och bakomvarande fordon har inte uppfattat detta och kört in i honom bakifrån. Det ska dock inte vara några personskador utan materiella men inte någon större omfattning. Vi håller på och styr upp på platsen för att trafiken ska kunna börja rulla igen, säger Tomas Näsman.

Texten uppdateras.

