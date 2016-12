Dubbla varningar för ishalka – sträckan mellan Örnsköldsvik och Grillom påverkas hårt

Trafikverket gick ut med en varning vid 07.45-tiden på fredagen.

Varningen berör väg 335 mellan Örnsköldsvik och Grillom, där vägbanan ska vara hal. Sträckan förväntas vara extra utsatt för fläckvis is och packad snö.

En klass 1-varning från SMHI ligger redan för hela Västernorrlands län sedan torsdagen. Varningen rör risk för ishalka och förväntas påverka hela länet.

I Örnsköldsvik tycktes halkan ställa till det för kollektivtrafiken. Din Tur meddelande under morgonen att flera bussturer skulle ställas in under dagen, men vid 10-tiden rapporterade man att bussarna förväntas gå som vanligt.

Även i andra delar av landet kan ett besvärligt väglag väntas.

I Norrbotten och Västerbottens län varnar Trafikverket för mycket halt väglag. Trafikanter uppmanas till att anpassa hastigheten och hålla ett gott avstånd till övriga fordon.

