Otroligt lopp av Sedinarnas häst – vann efter galen upphämtning: "Ett minne för livet"

Tangen Haap hade startnummer åtta i det 2140 meter långa kallblodsloppet på Hagmyren utanför Hudiksvall på torsdagen. Tränaren och kusken Björn Karlsson gick ut relativt lugnt från start och ekipaget satt i en position en bit ner i fältet när markeringen för 500 meter närmade sig.

Då galopperade Tangen Haap i 60 meter.

Karlsson fick sedan styr på hästen men från att ha haft en bra position en bit ner i fältet befann sig Solänget-ekipaget plötsligt längst bak, med en lång väg att vandra fram till Ulf Ohlsson och Smedsbo Faksen som låg i täten.

Ett till synes nästan hopplöst utgångsläge för att nå segern, men Tangen Haap tog sig an uppgiften med den äran. I sista kurvan på väg in mot varvning tryckte Björn Karlsson på och sakta men säkert jobbade sig ekipaget framåt i fältet, mestadels via tredjespår.

När det väl var dags för upplopp var det Smedsbo Faksen och Tangen Haap som i princip låg sida vid sida.

Den kampen vann Tangen Haap – trots den blytunga resan.

Efteråt var Björn Karlsson lyrisk.

"Den där prestationen är inte av denna värld!" skriver han bland annat på Twitter.

Som grädde på moset fyllde Karlsson 30 år på torsdagen.

Tangen Haap, som ägs av bröderna Henrik och Daniel Sedin, tog i och med detta andra raka segern och ekonomiskt blev det 22 000 kronor in.