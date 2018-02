Toppmöte i innebandy och streckmatcher för Modo – här hittar du helgens livesport

► Hela veckan:

Häng med i vår liverapportering – med senaste nytt från OS i Sydkorea

► Tisdag 13 februari

10.45: Träning (liverapport): Följ Modos träning här inför derbyt mot Björklöven

► Onsdag 14 februari

18.45: Hockeyallsvenskan (liverapport, text): Björklöven-Modo

► Lördag 17 februari

17.55: Hockeyallsvenskan (liverapport, text): Troja-Modo

► Söndag 18 februari

16.45: Innebandy, allsvenskan damer (liverapport, text): IKSU Ungdom-ÖIB

