Under söndagskvällen utspelar sig ett hett drama mellan Sverige och Kanada i VM-finalen. I en intervju med C More hyllar Cooper att de svenska stjärnorna Victor Hedman och Anton Strålman.

– Ärligt talat är det två av mina favoriter av alla spelare jag tränat, säger Cooper.

– Hedman har ju chansen att vinna Norris Trophy och det är välförtjänt. En enorm talang.