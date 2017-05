Hedman efter förlusten: "Oerhört surt"

Tre Kronor fick kvittera ut mästerskapets andra förlust mot USA under måndagskvällen. Svenskarna som vann med 7-2 över Tyskland i helgen inledde dock starkt och ledde med 3-2 efter den första perioden efter två mål av Elias Lindholm och det tredje av Victor Hedman. Närmare än så kom aldrig Tre Kronor. USA tog över och gjorde sedan ett mål i varje period – trots att svenskarna skapade flera lägen.

– Det känns oerhört surt. Vi är det bättre laget och har mer lägen, säger Hedman till C More.

– Vi måste utnyttja power play bättre.

När svenskarna sedan jagade en kvittering i slutminuterna åkte tvåmålsskytten Elias Lindholm ut två minuter. Något som kritiserades av C Mores Niklas Wikegård.

– Det där är ingen utvisning, sa Wikegård.

Lindholm var dock självkritisk efter matchen.

– Det var kanske lite dumt av mig att gå in, men jag tycker att han förstärker lite, säger Lindholm till C More.