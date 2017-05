Redan i mars berättade Emil Pettersson om Nashvilles intresse.

– Jag har fått indikationer på att de vill skriva kontrakt med mig, sa han då.

Under måndagskvällen meddelade klubben att de skrivit ett tvåårskontrakt med Pettersson.

Pettersson gjorde 26 poäng (9+17) på 27 matcher för Lakers under förra säsongen. Forwarden slog igenom i Timrå och gick efter det till Modo där han under två säsonger spelade 54 matcher under säsongerna 14/15, 15/16.