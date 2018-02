Ångermanland bäst igen – vann Norrcupen efter finalseger mot Västerbotten

Norrcupen i Nordmaling är ett traditionsenligt inslag för våra fyra nordligaste kustlandskap – som ett sorts genrep inför Stålbucklan – och nyligen var det dags för 2018 års upplaga.

Precis som under 2016 och 2017 års upplagor var det Ångermanland som drog det längsta strået i kamp med Västerbotten, Medelpad och Norrbotten.

Faktum är att resultatet i finalen – 2–1 mot Västerbotten – var exakt samma 2017 som 2018. Skillnaden var att Ångermanland detta år avgjorde redan under ordinarie matchtid och undvek en förlängning.

Ångermanland tog sig till final via gruppspelssegrar mot just Västerbotten (2–1 även där), Medelpad (2–1 igen!) och Norrbotten (7–2). I semifinalen mot de sistnämnda blev det sedan hela 10–1 till ångermanlänningarna innan det så blev dags för finalen.

Där klev KB 65-målvakten Lovisa Persson – som har Anundsjö som moderklubb – fram och stod för ännu en fin insats. Persson utsågs senare till turneringens främsta målvakt efter blott sex insläppta mål på fem matcher.

Framåt var det Sollefteåforwarden Sofia Sohlin som hittade rätt två gånger om för Ångermanland i finalen.

Frågan är om distriktslaget även får lyfta segerbucklan i Stålbucklan? 29 mars till 2 april avgörs den prestigefyllda turneringen i Medelpad.

MATCHFAKTA

Gruppspel:

Västerbotten–Ångermanland 1–2 (0–1, 1–1)

Å: Isabella Lundin-Lundgren, Maja Grundström.

Ångermanland–Medelpad 2–1 (0–0, 2–1)

Å: Isabella Lundin-Lundgren 2.

Norrbotten–Ångermanland 2–7 (0–3, 2–4)

Å: Maja Grundström 3, Alma Pettersson, Meja Englund, Sofia Sohlin, Alva Forssén.

Semifinal:

Ångermanland–Norrbotten 10–1 (7–0, 3–1)

Å: Maja Grundström 2, Anna Andersson 2, Sofia Sohlin 2, Isabelle Lundin-Lundgren, Alma Davis, Josefin Pettersson, Alva Forssén.

Final:

Ångermanland–Västerbotten 2–1 (2–0, 0–1)

Å: Sofia Sohlin 2.

Följande spelare ingick i det ångermanländska laget:

Målvakt: Lovisa Persson, KB 65.

Backar: Frida Norberg, Modo Hockey, Sibelle Eriksson, do, Josefin Pettersson, do, Sanna Johannsson, ÖSK, Axelina Gunnarsson, do, Anna Andersson, do, Alma Davis, AIK Hockey Härnösand.

Forwards: Alma Pettersson, ÖSK, Maja Grundström, do, Wilma Wernblom, do, Alva Forssén, do, Emma Persson, AIK Hockey Härnösand, Meja Englund, KB 65, Elin Eriksson, do, Theresa Karlström, do, Sofia Sohlin, Sollefteå, Isabelle Lundin-Lundgren, Modo Hockey.