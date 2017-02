Allting på sin spets – då avgjorde Ångermanland i boxplay

Det börjar så sakteliga dra ihop sig för årets upplaga av Stålbucklan, som den här gången avgörs i Örnsköldsvik. Den 8 mars är det nedsläpp i Husumhallen och det är "hemmalaget" Ångermanland – regerande mästarna – som gör upp med Medelpad i premiären.

Både Ångermanlands och Medelpads lag var den gångna helgen i Nordmaling för att delta i Norrcupen, som går att betrakta som ett sorts genrep inför Stålbucklan för de inblandade lagen. Förutom nämnda lag deltog även Norrbotten och Västerbotten.

Precis som i fjol var det Ångermanland som stod som drog det längsta strået i Norrcupen, men det var jämnt in i slutet i finalen där Västerbotten stod för motståndet. Efter ordinarie speltid var ställningen 1–1 och i sudden death fick Ångermanland spela numerärt underläge.

Då klev Modos Isabelle Lundgren-Lundin fram – och avgjorde för Ångermanland.

En fin avslutning på helgen för distriktet som än en gång förväntas vara med i kampen om guldet i Stålbucklan. Tre av de fyra säsonger som turneringen arrangerats har Ångermanland stått som slutsegrare.

Följande spelare deltog i Norrcupen för Ångermanlands räkning:

Målvakt: Therese Järnkrok, Björklöven.

Backar: Lisa Sundell, Järved, Sanna Johannsson, ÖSK, Anna Andersson, do, Josefine Lundgren, ÖHF, Theresa Karlström, KB65.

Forwards: Alma Pettersson, ÖSK, Wilma Wernblom, do, Maja Grundström, ÖHF, Alva Forssén, do, Jasmine Rodin Westin, Höga Kusten, Felicia Oldenborg, do, Jonna Westin, do, Ronja Mogren, Modo, Isabelle Lundgren-Lundin, do, Sofia Sohlin, Sollefteå.