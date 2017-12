Innebandylegendaren om karriären, gulden – och undret i Ö-vik: "Alla for ju och spelade"

Under 80-talets slut och 90-talets början var VK Rasket från Ö-vik Sveriges bästa innebandylag. Karin Forsberg-Selin var med på hela resan och kan titta tillbaka på en karriär med fem SM-guld under tre olika årtionden, deltagande i världens första damlandskamp och SM-finalspel med tvillingar i magen.

– Stoltast är jag nog över att jag höll under så många år, säger spelarikonen från Örnsköldsvik.