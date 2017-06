Här är OS-kanalens nya värvning – ska bevaka längdstjärnorna: "En jättestor dröm"

Eurosport fortsätter att värva från konkurrenterna. Nu står det klart att Camilla Nordlund lämnar TV4 och C More för att bevaka längdskidor under OS i Pyeongchang 2018.

– Längdskidor har man alltid på på tv:n under vintern, det känns som en folklig sport som många med mig följer, säger Nordlund till Expressen.