Från innebandy till skotercross – här är veckans livesport på Allehanda.se

Hockey, innebandy – och så högoktanig skotercross på det.

Veckan bjuder på live av både det ena och det andra slaget här på Allehanda.se.

Ta en titt i listan nedan.

Livesändningar

Fredag-söndag 10-12 februari

Längdskidor

USM i Lycksele

Lördag-söndag 10-11 februari

Skotercross

SM-deltävling 2 och kval nummer 3 till Sverige Cup, direkt från Söderhamn

Liverapporter

Onsdag 7 februari

19.00 – Hockeyallsvenskan, BIK Karlskoga–Modo

19.00 – Allettan Norra, Örnsköldsvik–Kalix

19.00 – Hockeyettan Norra vår, Vännäs–Sollefteå

Fredag 9 februari

19.00 – Hockeyallsvenskan, Leksand–Modo

19.30 – Innebandy, division 1 herrar, Örnsköldsvik–Sundsvall

Lördag 10 februari

16.00 – Innebandy, allsvenskan damer, Örnsköldsvik–Notviken

Söndag 11 februari

16.00 – Hockeyallsvenskan, Modo–Vita Hästen

Fotnot: Listan kan komma att kompletteras med matcher och evenemang under veckans gång.