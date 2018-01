Gustaf Lundqvist älskade att resa – en av höjdpunkterna var att fira 75-årsdagen med säsongsavlutningen av Edinburgh Military Tattoo

Pappa Gustaf föddes 1925 i ”CK-huset” i Bredbyn som hans föräldrar Johan ”Järn-Johan” och Olga Lundqvist lät uppföra 1921.

Gustaf lärde känna vår blivande mamma Margit, född Nyström från Kubbe. De gifte sig 1949. Vi barn föddes 1951 respektive 1956.

Direkt efter folkskolan påbörjade Gustaf en utbildning till bagare hos Bagar-Pettersson. Han har berättat att under beredskapsåren var det tre bagerier i Bredbyn och Kubbe som varje fredag levererade 6000 limpor till Sollefteå! Bagaryrket var något som Gustaf gillade men på grund av sjukdom tvingades han upphöra med detta.

Under värnplikten fick han ett så kallat trafikkort och kom under några år att köra lastbil åt Östberg åkeri samt att han hoppade in och körde buss åt Anundsjö trafik när det saknades chaufförer.

I mitten av 1950-talet tog Gustaf anställning vid Vattenfall och kom att jobba med linjebyggnader i norra Sverige. I samband med flytt till Umeå 1967 började han i byggbranschen och blev kvar där till pensionen.

Pappa och mamma byggde 1954 villa på ”Skuldåkern” vilket då var något som kändes mycket bra. Efter några år i Umeå på Teg byggde de villa i Sävar där de bodde fram till 1987. I samband med pensionering återvände de till Bredbyn.

På fritiden var sången det stora intresset för Gustafs och han var körsångare i 70 år. I Bredbyn gick han med i SPF och var ordförande där några år.

Våra föräldrar gillade att resa. På 50- och 60-talet var det tältsemester med bil som gällde. Höjdpunkter för Gustaf var att få fira 50-årsdagen i London på en nattklubb där drottningens lilla paradorkester överraskande höll en konsert samt 75-årdagen vid säsongsavslutning av Edinburgh Military Tattoo med värsta fyrverkeriet.

Är det något som sticker ut avseende Gustaf var det hans kunskap om personer och släkten i Anundsjö som grundlades redan på 1930-talet när han följde sin far till olika byar med leveranser från Pallins järnhandel. Få är de byar där han inte kände någon och visste även i stor omfattning vem som är släkt med vem. Många är vi som förundrats över hur han kunde komma ihåg namn på personer.

Pappa var en mycket generös person som månade om många inte minst barnbarn och barnbarnsbarn. Vi saknar honom som den goda människa han var.

Barnen Torbjörn i Umeå och Monica i Gävle