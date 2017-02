Talangen skickas hem från VM – Halfvarsson: "Det är märkligt"

Faluåkaren Oskar Svensson har skickats hem från VM i Lahtis.

Svensson som presenterats som en möjlig slutman i stafettlaget får inte chansen under torsdagen, utan har fått lämna mästerskapet.

– Nej, han fick åka hem i går, säger herrtränaren Ola Ravald, till Sportexpressen.

Nu återstår det att se vem som kör den fjärde sträckan.

Calle Halfvarsson som under de senaste säsongerna varit given, klargjorde för ett par veckor sedan att han endast tar sig an uppdraget om han är i "knallform".

– Jag kommer att ta ett beslut efter onsdagens lopp. Men om det går det bra där i morrn ligger nog en klassisk sträcka ganska bra till, säger Halfvarsson till Sportexpressen.

Han är också kritisk till tränarnas beslut att skicka hem Svensson.

– Jag tycker det är märkligt. De tror kanske inte Oskar är i det slaget som krävs för att slå sig in ett stafettlag, men å andra sidan har ju ingen av oss andra visat någon direkt briljant form, säger Halfvarsson till Sportexpressen.

Landslagstränaren Ola Ravald säger att det ännu inte är bestämt hur torsdagens stafettlaget kommer att se ut, och att Svensson kan ha en plats i framtiden.

– Över tid kommer Oskar att vara det. Om ett år till, kanske. Men just nu ser jag inte att Oskar är tillräckligt stark för att vara med.

Läs också: Allt du behöver veta om skid-VM i Lathis – hela programmet dag för dag