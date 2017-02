I21 IF stod för fina prestationer under Swe-cup tävlingarna i Hede under helgen. Amanda Nordkvist missade inte ett skott i D19-klassen och belönades med två silver. Hennes lillasyster Johanna stod också ett stabilt skytte och även hon fick kliva upp på pallen och ta emot ett silver.

I övrigt stod Helgumstjejen Anna Hedström för en fin insats i äldsta damjuniorsklassen 20-21 och åkte in på en tredjeplats och I21 IF:s damer tog hem stafettguldet.