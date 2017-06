Förslaget: Flytta OS-tävlingar till Nordkorea

I februari nästa år avgörs Vinter-OS i Pyeongchang. För Sveriges del finns flera av medaljhoppen i både längdlandslaget och det alpina landslaget, men nu är frågan om åkarna tvingas byta tävlingsort.

Enligt sydkoreanska Korea Herald, som The Guardian hänvisar till, så har Sydkoreas idrottsminister Do Jong-hwan föreslagit att man ska flytta några av skidtävlingarna till Masikryong Ski Resort i grannlandet Nordkorea. Ett förslag han uppges ska ta upp med Thomas Bach, som är den Internationella Olympiska Kommitténs president, under ett möte i nästa vecka.

– Förhoppningsvis kan det här bidra till att minska spänningarna mellan våra länder, säger Do Jong-hwan.