Calle Halfvarsson ensam svensk vidare till semifinal i VM

Oskar Svensson var först ut av de tre herrar som tagit sig vidare till kvartsfinal i VM-sprinten.

Ett av favoritnamnen, Sergej Ustjugov föll tidigt i loppet men var snabbt uppe i topp igen. För Oskar Svensson blev det att försöka hänga på de två ryssarna samt norrmannen Sindre Björnstad Skar för att vara med och slåss om ett avancemang. I sista uppförsbacken föll sedan näste ryss, Bolsjujov. På spurten kunde sedan Petter Northug gå upp och vara först över mållinjen medan Oskar Svensson var fyra och fick förlita sig på att gå vidare på tid.

Teodor Petersson var svensk nummer två ut i kvartsfinalerna och kom ut från stadion i rygg på norske Johannes Kläbo. När åkarna vände tillbaka mot stadion och den sista stigningen var det ett samlat fält som slogs om position inför utförsåkningen som leder in till upploppet. Tyvärr för Petersons del fick han ingen bra position in i stigningen och var sist in i nedförsbacken och var aldrig nära en av de främsta platserna. Teodor blev till slut femma in i mål.

– Det blir lite tomhet och besvikelse, säger Peterson i SVT.

Kvartsfinal tre innehöll Calle Halfvarsson som var den tredje och siste svensken på herrsidan som tog sig vidare från kvalet. Halfvarsson tog täten upp för den första backen och var sedan med allra längst fram upp för den sista stigningen. En position han behöll genom utförsåkningen in på upploppet och bevakade förstaplatsen hela vägen in i mål.

Oskars Svenssons tid från den första kvartsfinalen stod sig hela vägen till den näst sista kvartsfinalen, då han slutligen fick se sig besegrad.