Så gick det i USM-kvalet i storslalom i Nolbybacken

D 15-16: 1) Lisa Nyberg, Åre SLK, 1:14.19, 2) Klara Persson, Edsåsdalens SLK, 1:15.56, 3) Ellen Schedin, Sundsvalls SLK, 1:15.68, 4) Regina Falk, Ragunda AC, 1:15.75, 5) Clara Amrén, Ragunda AC, 1:16.05, 5) Elin Rudh, Östersund-Frösö SLK, 1:16.05, 7) Karolin Edfalk, Edsåsdalens SLK, 1:16.06, 8) Ida Berglund, Sollefteå A K, 1:16.36, 9) Ronja Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:16.84, 10) Elin Kallström, Åre SLK, 1:16.92, 11) Celine Loft, Klövsjö Alpina, 1:17.27, 12) Thea Lund, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:18.09, 13) Ella Hagardson, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:18.16, 14) Eira Hjartardottir, Östersund-Frösö SLK, 1:18.31, 15) Julia Zeitz, Åre SLK, 1:18.32, 16) Inez Li, Järvsö IF, 1:18.91, 17) Julia Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:18.97, 18) Tilde Eriksson, Sundsvalls SLK, 1:19.83, 19) Ellen Persson, Sundsvalls SLK, 1:20.28, 20) Nikita Lindholm, Sundsvalls SLK, 1:20.36, 21) Alice Fortkord, Åre SLK, 1:20.57, 22) Kajsa Svensson, Sollefteå A K, 1:20.72, 23) Vilma Ollas, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:20.93, 23) Moa Lyrén, Åre SLK, 1:20.93, 25) Astrid Jonasson, Sundsvalls SLK, 1:21.14, 26) Adina Kreij, Sundsvalls SLK, 1:22.49, 27) Stina Mårtensdotter, Sundsvalls SLK, 1:22.62, 28) Lisa Borgsten, Sundsvalls SLK, 1:22.85, 29) Vera Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:22.97, 30) Kajsa Gunneriusson, Åre SLK, 1:23.05, 31) Hanna Tillberg, Bergsjö-Hassela AK, 1:23.81, 32) Nelly Edlund, Getbergets Alpina IF, 1:23.91, 33) Emma Solberg, Sundsvalls SLK, 1:24.23, 34) Olivia Göransson, Getbergets Alpina IF, 1:24.70, 35) Tilde Edeblom, Kramfors AK, 1:25.05, 36) Andrea Björs, Sundsvalls SLK, 1:26.17, 37) Anna Backe, Nolby Alpina SK, 1:26.59, 38) Tilde Westman, Bergsjö-Hassela AK, 1:28.38, 39) Clara Fransson, Järvsö IF, 1:28.46, 40) Sophie Boyd, Kramfors AK, 1:29.89,

H 15-16: 1) Gustaf Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:12.22, 2) William Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:12.57, 3) Jonas Barsch, Järvsö IF, 1:12.77, 4) Filip Åberg, Nolby Alpina SK, 1:12.85, 5) Kevin Lundqvist, Vemdalens IF, 1:12.87, 6) Anton Rösnäs, Vemdalens IF, 1:13.34, 7) Liam Allder, Sundsvalls SLK, 1:13.91, 8) David Fredrikson, Åre SLK, 1:14.25, 9) Arvid Borg, Funäsdalens SLK, 1:14.73, 10) Atle Wallin, Östersund-Frösö SLK, 1:15.25, 11) Axel Uhras, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:15.51, 12) David Eriksson, IF Hudik Alpin, 1:15.89, 13) William Bylund, Nolby Alpina SK, 1:16.12, 14) Adam Bromée, Sundsvalls SLK, 1:16.16, 15) Jacob Lundström, Sundsvalls SLK, 1:16.32, 16) Kalle Edholm, Åre SLK, 1:17.27, 17) Samuel Thorsander, Nolby Alpina SK, 1:17.40, 18) Emil Brunzell, Bollnäs AK, 1:17.60, 19) Alexander Eriksson, Sundsvalls SLK, 1:19.48, 20) Wictor Sundblad, IF Hudik Alpin, 1:20.31, 21) Petter Lönnberg, Bollnäs AK, 1:20.44, 22) Gustav Hjorth, Härnösands Alpina Klubb, 1:21.40, 23) Albin Backlund, Bergsjö-Hassela AK, 1:23.65,

