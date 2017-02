Revanschen uteblev för Kajsa Kling i VM – åkte ur i super-G: "Kan inte ta in en sådan miss"

Åres Kajsa Kling hade en kanonstart på säsongen med en femteplats i störtlopp och fjärdeplats i super-G. Därefter har toppresultaten uteblivit fram till senaste veckorna.

VM skulle ha kunnat bli den stora revanschen på säsongen.

Men super-G vill nog 28-åringen helst dra ett streck över.

Efter en snabb start så tappade hon mer och mer och började hamna utanför den linjerade banan i svängarna. Till slut hamnade hon på fel sida om en port och åkte ur.

– Det finns ingen plats att plocka in en sådan miss. Till slut kommer du till en "point of no return", säger TV4:s och C Mores expert Mikael Junglind.

Efteråt intervjuades hon av TV4, i stora svarta solglasögon. Hon var märkbart besviken.

– Åkningsmässigt och i kroppen är det bra, men huvudet är inte med. Jag har gjort det jag kunnat men det gick åt skogen.

Helst ville hon bara släppa hela tävlingen.

– Jag vill skita i det här. Jag kan inte lägga så mycket tid på det. Jag vill inte fundera så mycket utan bara åka som jag kan.

Med som expert vid sidan av intervjun fanns Anja Pärsons pappa Anders, som jobbat mycket med mental träning.

I intervjun var just det mentala något som de kom in på.

– Jag ifrågasätter mig själv, frågar mig om jag räcker till. Det är förmodligen något som varit med hela livet. Gör man bra resultat hamnar man i flowet, men jag vet inte vad det där flowet är. Jag tillåter mig inte att hamna där. Jag vill bara ha mer, mer, mer. Det är press hela tiden, men inte från andra utan från mig själv.

Nu får Kling ladda om inför helgens störtlopp.

Vinnare blev något oväntat österrikiskan Nicole Schmidhofer.

Den andra svenskan, Lisa Hörnblad, åkte också hon ur.