Susanne Sjöstedt (S): Tröttsamt att sossarna fortsätter välja fel kamp

”Allt du kan göra kan jag göra bättre,

Allting kan jag göra bättre än du”

Socialdemokraterna presenterade i veckan sin valstrategi, men varthän det skulle barka visste vi nog redan när statsminister Stefan Löfven för två veckor sedan inte ens verkade utesluta att sätta in militär mot gängkriminaliteten i förorter.

Lag och ordning – brott och straff står högst på agendan. Inflikat är ”integrationsproblemen” och ”bättre välfärd” som vore det en helig och samverkande treenighet.

Signalen är supertydlig: Nu ska sossarna vara bäst på att vara hårdast. Mot brottslingar och invandrare (men förbluffande nog inte så mycket mot vinstjägarna inom välfärden).

Moderaterna, som presenterade sin valplan på torsdagen lovade så klart samma sak: skärpta straff och stramare migrationspolitik.

Tuffast mot riff-raffet vinner och då kunde självklart inte Socialdemokraterna behålla rikspolischefen Dan Eliasson, en man högern älskat att hata i alla tänkbara sammanhang under tre år, på sitt uppdrag över valrörelsen.

En mer förutsägbar avgång innan valrörelsen kommit igång på riktigt fanns inte. Eliasson fick ta över ansvaret för den omfattande omorganisering av polisen som alliansregeringen genomdrev – och det gick väl sisådär. Tre år senare måste förstås en kraftfull regering byta kapten, att slänga ut toppmannen blir nämligen en signal om handlingskraft.

Att utse den tidigare Säpochefen till Eliassons efterträdare ligger i samma linje.

Anders Thornberg är inte bara respekterad och omtyckt, han har dessutom under sin tid som chef för säkerhetspolisen fått prata alltmer om ”radikaliserade jihadister”. Alltså något som just nu passar extra bra in i sossenarrativet att lite halvdiskret men samtidigt plågsamt uppenbart koppla ihop debatten om brottsbekämpning och invandrare.

Det är dystert att se, men lika mycket dystert att inse att det varit svårt för Socialdemokraterna att göra andra val.

Hela mediebilden är den av en polismakt som tappat greppet om gängkriminaliteten och om migrationsproblem. När Ekot och Sifo på torsdagen redovisade vilka ämnen som dominerat nyheterna och sociala medier under november och december är det skandaler, lag och ordning samt migration/integration som dominerar. Välfärd och sociala försäkringar hittas först på en delad femteplats.

Har man då som Socialdemokraterna valt att jaga exakt samma nya väljare som Moderaterna: osäkra mittenväljare och väljare som i dag lutar åt SD eller M (eller i Moderaternas fall alltså S) – ja, då sväljer man hellre mediernas agendasättande än att utmana den.

”Min katt har bättre valstrategi än socialdemokraterna”, var S-skribenten Göran Greiders analys. Andra S-röster är lika besvikna. Är det människors otrygghet Socialdemokraterna vill bekämpa finns rätt mycket annat än brottslighet och invandring att fokusera på. Otrygga jobb, otrygga försäkringssystem, otrygg vård, otrygga pensioner…

Att dessutom tro att medelklassen inte kan tilltalas av ideologisk sossepolitik eller tydliga politiska motsättningar är ju bara korkat.

Alla har vi barn i förskolan och skolan eller en ung vuxen som kämpar för att få ett schysst jobb eller en bostad. Alla har vi en sjuk bror eller moster som behöver både världens bästa vård och världens bästa sjukförsäkring. Alla har vi en mamma eller mormor som förtjänar den bästa omsorgen. Det påverkar alla våras liv. Det kostar pengar. Det kräver prioriteringar.

Istället fajtas S och M om vem som kan vara tuffast mot skurkar och folk som flyr från krig.