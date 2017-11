Susanne Sjöstedt (S): Mellin kokar tunn soppa på statsrådens avdrag

Aftonbladets Lena Mellin är upprörd över att statsråd i den rödgröna regeringen använder sig av avdrag som rödmärkta regeringar varit med att både införa och utvidga.

I onsdagens Aftonbladet ”avslöjas” att tre av fyra nuvarande statsråd har använt antingen rot- eller rut-avdrag eller båda – vilket Mellin tycker är mer än lite suspekt. Socialdemokraterna har ju nämligen inte alltid gillat rut-avdraget.

Det är korrekt.

Det finns alldeles säkert mer än en socialdemokrat som fortfarande tycker att en skattesubventionering av hemstädning för i huvudsak människor som är kapabla att betala vad det faktiskt kostar även utan subvention är felanvända pengar.

Men det är många år sedan nu Socialdemokraterna gick till val på att slopa rut-avdraget. Partiet har däremot sänkt taket för hur stort avdraget kan bli, tagit bort en del av tjänsterna som man tidigare kunde få skatteavdrag för (som att hyra in en bartender till en fest till exempel) och tillsammans med Miljöpartiet lagt till ett gäng nya tjänster som numera kan utföras med kraftig rabatt (som exempelvis cykelreparationer).

Och nu använder sig alltså flera statsråd av tjänsterna, vilket Mellin insinuerar skulle vara nån slags dubbelmoral. Hyckleri till och med! De har ju faktiskt varit emot förut!

Men populismens gräns når Mellin egentligen först i sitt besynnerliga inläggs allra sista stycke där hon, en mångårig inrikespolitisk kommentator, låtsas helt okunnig om varför socialdemokrater gillar rot mer än rut.

Skillnaden i inställning, påstår Mellin, ”har för den utomstående inte varit lätt att förstå utom att rotjobben oftast utförs av män”.

Här skulle man kunna tänka sig att en person med Mellins jobb-beskrivning skulle vilja ta tillfället i akt att hjälpa den utomstående att förstå skillnaden bortom den ofta presenterade borgerliga halmdockan ”sossar vill bara subventionera traditionella mansyrken och föraktar nog egentligen kvinnor som gör enkla jobb”.

Alldeles oavsett vad man tycker om tjänsterna de olika avdragen omfattar har rotavdraget alltid varit det ekonomiskt smartare avdraget för staten.

Inte bara för att grundtanken från 90-talet var att öka efterfrågan på byggnadsarbetare även under lågkonjunktur så att svenska ungdomar skulle tycka det var värt att välja ett praktiskt gymnasieprogram där man annars riskerade hög arbetslöshet med några års intervaller – utan för att insatsen höjer värdet på fastigheten som byggs eller renoveras.

Rot-avdraget får inte bara privatpersoner att efterfråga hantverkare – det höjer dessutom efterfrågan på annan konsumtion som byggmaterial, tapeter, golv och så vidare.

Hyr man in en snickare att bygga om köket passar de flesta samtidigt på att köpa nya skåpsluckor, nya vitvaror, nya tapeter och golv. För varje krona man lägger på att hyra in en enda hantverkare lägger man säkerligen minst det dubbla på att köpa in det hantverkaren ska installera eller bygga med.

Hyr man in städhjälp passar man på sin höjd på att köpa hem en ny mopp.

Det vet förstås redan Lena Mellin, men har svårt att koka soppa på den tunna lilla spik hon hade till hands.