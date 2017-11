Susanne Sjöstedt (S): Ingen mer tystnad nu #imaktenskorridorer

En före detta framträdande sverigedemokrat protesterar på Twitter över de ständigt växande efterdyningarna av #MeToo-utspelen i sociala medier. Allt är ju inte ens grejer som nån skulle bli dömd för, menar han, så därför hör det inte dit. Ja, det förtar till och med berättelserna från kvinnor som berättar om våldtäkter om man i samma veva nämner kvinnor som "bara" blivit tafsade på.

Efter Me Too, ”jag också”, har följt utspel på utspel från andra branscher. Nya taggar efter vartannat: #tystnadtagning, #visjungerut, #medvilkenrätt, #närmusikentystnar, #imaktenskorridorer, #inteförhandlingsbart, #teknisktfel… Och det kommer fler under veckan.

Kvinnor som i tiotusental samlats för att beskriva en giftig kultur på deras respektive arbetsområden som rymmer maktstrukturer, förminskanden och härskartekniker – för att sluta de allra grövsta vidrigheter i form av rena fysiska övergrepp.

Allt är, som den före detta sverigedemokraten ovan påpekade, inte exempel på lagbrott. Kanske skulle inte ens alla föranleda en varning från chefen. Så förtar det diskussionen om övergrepp mot kvinnor att lägga ribban så lågt att inkludera berättelser som var och en för sig inte räcker för att klassas som just det – ett övergrepp?

Eller så hänger det ihop. Hade man verkligen, som nu bevisligen är fullt möjligt, framgångsrikt kunnat tysta övergrepp i en organisations- eller företagskultur som markerat redan från start mot även de ”små” grejerna och upprätthållit den nolltolerans och gränssättning man väl i alla fall kan anta ska finnas där?

Hade till och med politiska partiorganisationer kunnat vifta bort grova anklagelser mot män med makt som de som i helgen avslöjades av kvinnliga politiker från alla partier?

I ett debattforum på nätet myser en annan sverigedemokratisk sympatisör över de många avslöjandena i övriga partier och menar det måste säga något att ”bara” en kvinnlig SD-politiker, riksdagsledamoten Hanna Wigh, berättat om övergrepp utförda av en partikamrat.

Eller så säger det något om att inte ens SD:s eget kvinnoförbund backat upp Wigh, hur hon misstänkliggjorts och ifrågasatts av partikamrater och -sympatisörer. Jimmie Åkesson hänvisade som vanligt till okunskap, men var inte beredd att markera mot den utpekade personen.

Jämför det med Centerns partiledare Annie Lööf som redan i helgen personligen kontaktade kvinnliga partikamrater som öppet berättat om övergrepp för att stödja och agera. Eller Socialdemokraterna som svarade på #imaktenskorridorer med att omedelbart initiera en arbetsgrupp direkt underställd partisekreteraren dit drabbade partimedlemmar kan skicka sina berättelser.

Ännu är inte alla partiers kommun-, landstings- och riksdagslistor inför nästa års val fastställda. Ett rimligt konstruktivt steg nu måste vara att partiernas valberedningar – på alla nivåer – förbinder sig att lyssna på drabbade kvinnors berättelser och inte medverka till att tysta ner, släta över och fortsätta placera manliga förövare på framträdande positioner inom partiet.

Här och nu är det enda sättet att rädda de politiska partiernas anseende och agera för partiets bästa att visa att man tar problemen – som med all önskvärd tydlighet demonstrerats – på största allvar.