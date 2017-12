En liten grupp föräldrars egoism hotar barnen

Det borde vara en självklarhet för alla föräldrar att skydda sina barn mot alla tänkbara faror. Men när föräldrar medvetet väljer bort att vaccinera sina barn mot mässling kan det krävas tvingande lagstiftning.

Barnakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg höll stängt på torsdagsmorgonen. Väntrummet måste vädras efter att det nionde mässlingsfallet på kort tid kommit in till akuten. Sahlgrenska universitetssjukhuset gick in i stabsläge på juldagen, höjde beredskapen och kallade in extra personal för att kunna spåra fler smittade. Sjukhusledningen säger att utbrottet är begränsat och att det inte finns någon anledning till allmän oro.

Sedan 1971 erbjuds alla barn i Sverige vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka. Det frivilliga vaccineringsprogrammet har varit mycket framgångsrikt. 97 procent av barnen får vaccin och sjukdomarna är nästan helt borta.

I ett globalt perspektiv är läget allvarligare. Enligt världshälsoorganisationen WHO dör 300 i mässling varje dag, de flesta är barn under fem år. Sjukdomen är vanlig i fattiga länder.

Mässling är en sjukdom som kan utrotas med vaccination. WHO har som mål att mässling ska elimineras i fem av sex världsregioner till år 2020. Men då gäller det att föräldrar också accepterar att deras barn får vaccinet.

Dessvärre finns ett motstånd i vissa grupper. En del föräldrar tror att det är bra för barnens utveckling att få barnsjukdomar. I slutna Facebookgrupper erbjuds till och med föräldrar att ta med sina friska ovaccinerade barn till sjuka barn: ”Vi har mässlingen. Passa på och kom hit.”

Det är aningslös dumhet. Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom med stora risker för svåra komplikationer. Ingen vettig förälder vill väl att deras barn ska få hjärnhinneinflammation och bestående men.

Rykten går om ett samband mellan vaccin och autism, men läkaren som lanserade den teorin har mist sin legitimation och ett antal studier visar att teorin var falsk. I tider av alternativa sanningar och en misstro mot ”etablissemanget” frodas dock konspirationsteorierna.

En del tror på allvar att läkemedelsbolagen, läkarna och staten ingår i en ond kartell som vill människor illa. Andra hävdar att det är ett övergrepp mot den fria viljan och ger vibbar av fascism, nazism och kommunism.

Nej, det är sunt förnuft och beprövad vetenskap som säger att barns hälsa skyddas bäst av vaccin. De små barnen har ingen möjlighet att välja själva, det är egoistiska föräldrar som tar beslutet åt dem. De visar heller ingen omsorg om människor i sin omgivning. Sjukdomen stannar inte bara hos den som smittas utan kan överföras även till andra.

Andra länder har infört tvingande lagar. I Italien släpps inga ovaccinerade barn in på förskolan och föräldrarna får böta. Frankrike inför liknande regler nästa år. I Australien mister föräldrar barnbidraget om barnen inte är vaccinerade.

Det borde inte vara nödvändigt i ett upplyst land med en lag, men om vissa föräldrar fortsätter äventyra barnens hälsa kan det bli nödvändigt. Barnens bästa går alltid i första hand.