Därför kan vi inte undvika tågkaoset

Snö, is, kyla, älgar... Alla samverkar de för att skapa förseningar, inställda tåg och en drös irriterade resenärer i länet. "I Norrland behöver man bil för att åka tåg", skrev ledarsidan i förra veckan i en ledare om det tågkaos västernorrlänningar fått vänja sig vid är en daglig utmaning under vintermånaderna.

Debatten om tågproblemen fortsatte sedan under veckan i sociala medier, där frustrerade läsare undrade varför det verkar som att Sverige har mer problem än exempelvis Schweiz eller Kanada som inte bara har snö och kyla, alper och fjäll – utan även tåg som går i tid. Varför svenska tåg är dåliga på att rulla på vintern hade många teorier om: avregleringen och dåliga upphandlingar var några av de vanligare.

En som bidrog med mer än gissningar i tågdebatten var Magnus Bergqvist, bantekniker för Mitt- och Ådalsbanan, så undertecknad tog förstås tillfället i akt att fråga en person som faktiskt vet varför vi haft så stora problem i Västernorrland de senaste veckorna.

– Inställda tåg vintertid är inte unikt för just Sverige, förklarar Magnus Bergqvist. Men i Västernorrland har vi ett väldigt skiftande klimat vilket vid temperaturskiftningar skapar is av snö och det ställer till mer skador och problem på tågens utrustning och även större svårigheter att hålla spår och växlar snöfria.

Bergqvist förklarar också de komplexa system som styr säkerhet, hastigheter, anger positioner och kommande händelser och hur dessa blir extra känsliga vid kyla som stör exempelvis elektroniska system som skapar stopp och förseningar.

– Det finns så många små saker som kan innebära förseningar, förklarar Bergqvist.

– Till exempel kan ett felande vägskydd, låt säga en trasig lampa vid en vägövergång, leda till stora förseningar eftersom tåget måste gå ner i hastighet och köra i krypfart över vägövergången med den felande lampan eftersom en felande lampa kan innebära att vägskyddet inte aktiverats helt och då kan människor hamnat i fara. Det handlar om säkerhet.

En räls av stål bidrar med egna problem. I kyla drar den ihop sig – och i värme sväller den, vilket kan leda till problem med växlarna. Is och snö kan dessutom rulla ner i växlarna och även så små isbitar som fyra millimeter kan skapa svårigheter att få kontroll. Och ligger inte växeln korrekt betyder det tågstopp eftersom inga tåg ska kunna köra på en växel som inte är 100 procent säker, förklarar Bergqvist och betonar igen om att det mesta som får tågen att stå stilla faktiskt kokar ner till säkerhet.

"Spårspringet", att människor går utmed spåren eller genar över bangårdar, är Västernorrland rätt förskonade från berättar Bergqvist, men påminner om att det faktiskt är både olagligt och kan leda till dryga böter – samtidigt som det skapar långa förseningar eftersom personal måste ut och förvissa sig om att inga människor befinner sig runt spåren och riskerar att bli påkörda.

Det är värre med viltspringet. Mycket snö lockar älgar och andra djur att förflytta sig på spåren, vilket resulterar i extremt mycket viltolyckor. Det är, berättar Magnus Bergqvist, inte ovanligt med 2-3 viltolyckor i veckan mellan Sundsvall och Härnösand så här års.

Och vad gör man med all snö? All snö måste bort, men får inte hamna i vägen för trafikanter, vägar, signaler eller andra spår. Trafiken på spåren ökar också.

– I Sundsvall körs det mer godstrafik än någonsin eftersom både Tunadals sågverk, Töva terminalen och Östrandsfabriken expanderar, förklarar Magnus Bergqvist.

– Det innebär att timmarna som kan användas för underhåll och snöröjning per dygn blir färre. Vi får nämligen inte under några omständigheter får störa den ordinarie trafiken. Vi får i stället göra jobbet i uppehållen mellan tågen vilket kan handla om 15-30 minuter åt gången under dagtid! Därför jobbar vi med underhåll dygnet runt året om för att kunna upprätthålla de åtaganden vi har mot Trafikverket.

– Vi jobbar alla så hårt vi kan för att trafiken ska kunna flyta på så bra som möjligt, så att godstrafik och resenärer ska kunna åka tryggt och säkert. Tyvärr hinner vi ändå inte med när det blir kraftiga snöfall.

– Jag hoppas att fler får förståelse över hur svår och komplex järnvägen är, avslutar Bergqvist. Det går inte att säga ”Dom borde ha lärt sig vid det här laget” eftersom det flesta fel tyvärr inte går att förebygga. Men kan bara försöka ligga steget före och ta så mycket höjd som möjligt för att så snabbt som möjligt återställa fel när dom inträffar.

Vi får alltså räkna med att fortsätta svära över inställda och försenade tåg och över snön, isen och kylan som ställer till det för oss i den vintriga vardagen. Men vi svär förstås inte utan skickar en tanke till alla de som sliter i och utanför tågen och längs med spåren för att få oss dit vi ska.