2017 ett dåligt år för patriarkatet

Patriarkatet hade ett dåligt år 2017.

Kvinnor förenades i gemensamma erfarenheter av sextrakasserier i me too-uppropet. För en gångs skull blev våra krav lyssnade på. I allt från privata bolag till politiska organisationer har män som betett sig sexistiskt fått ta konsekvenserna av sina handlingar, en efter en.

Det signalerar att kvinnors erfarenheter och intressen äntligen tas på allvar. När även det kommersiellt mest logiska, efter ett avslöjande om trakasserier är att stänga av mannen, snarare än att göra sig av med en besvärlig kvinna som står upp för sig själv och sina medsystrar – då har vi tagit ett viktigt steg mot normaliseringen av feminism. Mot rättvisa.

Intresset för feminism ökar, och rörelsen nådde nya intresserade under 2017. Det stora amerikanska uppslagsverket Merriam-Webster utsåg ”feminism” till årets ord, efter att ha sett en ökning på 70 procent i antalet sökningar på ordet jämfört med 2016.

Folk stöter på feminism på nätet, i nyhetsrapporteringen och i sina umgängeskretsar, och de vill veta mer. Det måste vi ta tillvara på. Att feminismen är en levande rörelse som växer och intresserar nya grupper är dess största styrka.

För att utnyttja nya feministiska engagemang måste vi fortsätta göra det vi gjort så bra under 2017: lyssna. Lyssna noga när dina kollegor berättar om trakasserier på arbetet. Lyssna noga när dina barn berättar om vad som händer på skolgården. Lyssna noga när kvinnor uttrycker missnöje, hopp eller rädslor, och framför allt - ta dessa på allvar.

Den gemensamma kraften i me too-uppropet låg i just det: kvinnor började lyssna på varandra, tala själva, stämma in i varandras erfarenheter. Genom att helt och hållet tro varandra och organisera oss satte vi igång ett jordskalv som skakade om patriarkatet, och som inte kommer avta förrän vi omdanat samhället i grunden.

Året var inte bara feministiska framgångar. En bakåtsträvande blev president i USA, en brittisk kvinna får sopa upp efter männen som satte igång det dödsdömda projektet att lämna EU. Som konsekvens av det senare kommer kvinnor få det sämre; bland annat kommer irländska kvinnor få svårare att efter Brexit komma runt den stränga irländska abortlagstiftningen genom att resa till Storbritannien för att få medicinsk hjälp. I EU fortsätter också Polens högerextrema regering sitt maraton av inskränkningar av kvinnors rättigheter.

Men överlag bjöd 2017 på en god trend. Kvinnor började tas på allvar och lyssnas på, och vi lyckades organisera oss på en större skala än tidigare. Vi kämpade tillsammans i frågor som är viktiga för oss och fick i många fall äntligen upprättelse, som bland annat tog form som en samtyckeslag som träder i kraft i sommar.

Patriarkatet hade ett dåligt år 2017. Låt oss se till att 2018 blir ännu sämre.