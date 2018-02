Varnar för nytt fenomen på hastighetssänkta Modovägen: "Släppa fram bilister från sidovägar kan skapa falsk högerregel"

Jag kör denna sträcka varje vardag och ett nytt fenomen har uppstått de senaste veckorna. Jag har under dessa veckor fått mer än fem minuter längre körtid till jobbet på mornarna. Det beror på att bilister har börjat stanna/sakta in för att släppa in och ut trafik både uppe på Varvet, korsningen ned mot Brux, och nere vid oljetankarna.

Allt stannade kan skapa en falsk högerregel, som folk av slentrian kan applicera även andra tider på dygnet...

Så fort det dyker upp en bil, så stannar bilister för att släppa över. Detta har resulterat i att det är köbildning i backen från Hörnett-rondellen, och hastigheten ligger väldigt sällan över 20 kilometer i timmen. Oftast kryper vi fram i tio kilometer i timmen i stället. Och vi ligger sedan i kö in till stan. Mycket sällan kör jag mer än 40 kilometer i timmen där det är 60.

Jag kan absolut förstå de som släpper över tung trafik som till exempel timmerbilar, som snabbt fyller avfartsfilen från stan. Men att släppa fram bilister som enkelt kan ta en alternativ väg in till fabriksområdet förstår jag inte.

Allt stannade kan skapa en falsk högerregel, som folk av slentrian kan applicera även andra tider på dygnet, vilket kan orsaka trafikolyckor då det är skyltat huvudled. Och det kan omöjligt vara vettigt varken ur miljöhänsyn med dessa köer eller trafiksäkerhet, då det är många som använder omkörningsfilen för att spara lite tid.

Camilla

